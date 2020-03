Faciliter votre recherche de mutuelle avec notre comparateur en ligne

Disposer d’une mutuelle avantageuse et à prix bas c’est désormais possible et ce en quelques clics simplement.

Grâce à notre outil de comparaison, exclusivement mis en place pour ceux qui désirent bénéficier d’une mutuelle performante et intéressante, vous pourriez accéder à la meilleure proposition en cours. Accessible de n’importe où et gratuitement, le comparateur est l’élément idéal à avoir si vous souhaitez disposer de la mutuelle faite pour vous.

Comparant plus d’une dizaine d’offres en à peine 2 minutes, les résultats de vos recherches sont garantis ! Désormais, ne perdez plus votre temps en passant d’un site web à un autre, faites confiance au service de notre comparateur de mutuelle pour profiter de la meilleure proposition qui correspond à vos besoins.

Une mutuelle, comment ça marche ?

Afin de ne pas être pris au dépourvu lorsqu’ il vous arrive d’avoir des problèmes de santé, il est amplement recommandé de souscrire à une mutuelle.

Le rôle de la mutuelle est de prendre en charge les frais non remboursés par la sécurité sociale quand vous en aurez besoin. Les prises en charge dépendent du type de contrat que vous signez au sein des professionnels dans le domaine de la complémentaire santé : soit un remboursement de 100 % des montants conventionnés (les remboursements se feront que pour les dépenses respectant des tarifs pré- mentionnés par l’Etat pour chaque type de soin. Les différences de prix d’une quelconque prestation seront donc à votre charge) ou 100 % des frais réels (vous serez remboursé à 100% peu importe le tarif des services dont vous avez besoin).

Pourquoi s’affilier à une mutuelle ?

Au-delà du fait que souscrire à une mutuelle est une obligation légale, elle présente de nombreux avantages pour son contractant. De nombreux services sont en effet accessibles grâce à la souscription à une mutuelle. Les soins sanitaires représentent le plus grand domaine sur lequel une mutuelle intervient. L’intervention se manifeste sous forme de prise en charge financière des différents soins utiles pour la santé de l’affilié : visites auprès de spécialistes médicaux (dentaire, optique, …), examens médicaux, hospitalisation, etc…

Outre l’accès aux services sanitaire à moindre coût, en cas de maladie, d’accident, d’invalidité ou de maternité, la mutualité verse à ses affiliés dans la majorité des cas et ce pendant l’incapacité de travail, des revenus de remplacement appelés indemnités.

Adhérer à une mutuelle permet donc de disposer d’un excellent suivi médical et de diverses garanties avantageuses.